Baidu Apollo RT6: Chinas günstiges Robotaxi kommt ohne Lenkrad

Der chinesische Suchmaschinen-Gigant Baidu hat ein autonomes Shuttle vorgestellt, das bereits 2023 den kommerziellen Taxi-Fahrdienst aufnehmen soll. Der Clou dabei: Der nun auf der «World Conference» des IT-Konzerns vorgestellte Van soll umgerechnet lediglich 36.000 Euro kosten und damit der Roboauto-Technik zum wirtschaftlichen Durchbruch verhelfen. Die Vorgänger-Generation des Apollo war noch knapp doppelt so teuer. Das Unternehmen will Zehntausende Fahrzeuge auf Chinas Straßen bringen. Wer das Fahrzeug baut und wer die Technik dazu liefert, ist allerdings nicht bekannt.

Der 4,76 Meter lange Apollo ist optional ohne Lenkrad zu haben, stattdessen sollen zusätzliche Sitzgelegenheiten oder Snack-Automaten im Innenraum Platz finden. 38 Sensoren, darunter acht Laserscanner und zwölf Kameras, ermöglichen dem Unternehmen zufolge vollautomatisiertes Fahren auf Autonomie-Level 4. Der Apollo kann also komplett autonom fahren, aber nur in ausgewiesenen Gebieten. Laut Baidu sollen die Fähigkeiten des Systems auf dem eines menschlichen Fahrers oder einer menschlichen Fahrerin mit 20 Jahren Erfahrung liegen.

Der chinesische Tech-Konzern setzt sich mit seinem eigenen Robotaxi zunächst mit an die Branchenspitze. Das US-Gegenstück Google drängt mit der Tochterfirma Waymo ebenfalls in das Ridehailing-Geschäft und betreibt an einzelnen Standorten bereits Testflotten. Dazu kommen in China Konkurrenten wie Pony.AI und WeRide. Wichtigster Vorteil für Baidu könnten die proklamierten geringen Stückzahlkosten sein. Bislang fehlt im Reich der Mitte jedoch noch ein rechtlicher Rahmen für den Einsatz von Robotaxis in großem Stil.