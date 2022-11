Peking : Chinas Machthaber Xi Jinping bereitet sein Militär auf einen Krieg vor

Die alleinige Macht in seinem Land hat er bereits. Nun gab Xi am Dienstag beim Besuch der chinesischen Militärkommission den Befehl, sich auf jeden mögliche Krieg vorzubereiten.

Im Sommer dieses Jahres lief in Shanghai mit der Fujian der erste Flugzeugträger vom Band, der es mit einem amerikanischen Kriegsschiff aufnehmen kann.

Am Dienstag besuchte Chinas Machthaber Xi Jinping die zentrale Militärkommission seines Landes. Dort gab er den Befehl, die Ausbildung und Einsatzbereitschaft der Soldaten umfassend zu stärken, wie die «Bild» berichtet. Xi sagte demnach in Peking, das Militär solle sich auf jeden möglichen Krieg vorbereiten.

Grund für die erhöhte Bereitschaft? Laut Xi soll die nationale Sicherheit in letzter Zeit immer wieder ins Wanken geraten sein. Der Aufrüstungsprozess in China läuft aber schon seit einigen Jahren. Mit 230 Milliarden Dollar hat China bereits jetzt das zweitgrößte Militärbudget der Welt. Nur die USA investiert noch mehr in seine Armee. Dort liegt das Budget bei rund 780 Millionen Dollar.