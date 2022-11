Madrid : Chinesen im Schutzanzug auf Geschäftsreise – «sie tun mir so leid»

Die Twitter-Community schmunzelt über ein Bild von chinesischen Flugreisenden, die in Ganzkörper-Schutzanzügen in der Kabine saßen.

«Heute habe ich einen längeren Flug mit diesen Herren gehabt», schreibt Almudena Ariza, Journalistin beim spanischen Sender Televisión Española RTVE, auf ihrem Twitter-Account zu einem Bild reisender Chinesen, die während des ganzen Fluges in der Kabine Schutzanzüge, Maske mit Schutzscheibe und Handschuhe trugen. «Von Doha nach Madrid. Während Stunden haben sie Lachen, Fotografiertwerden und neugierige Blicke ertragen», so Ariza weiter.

Als sie nachgefragt habe, warum sie in solch unbequemem Outfit ins Flugzeug gestiegen waren, hätten die Chinesen gesagt: «Unser Unternehmen hat uns verpflichtet, so zu reisen, weil in Europa das Coronavirus herrscht.» Sie hätten ihr «ehrlich gesagt» leid getan, so die Journalistin weiter.