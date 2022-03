Standort Luxemburg : Chinesen investieren in Forschung bei IEE

ECHTERNACH - Nach der Übernahme durch chinesische Investoren baut der Automobilzulieferer IEE mit Unterstützung des Staates sein Forschungszentrum in Luxemburg aus.

In Contern entwickelt der Senorenhersteller IEE Technologie für die Automobilbranche. Editpress

Über Forschung und Entwicklung sollen industrielle Arbeitsplätze in Luxemburg erhalten werden: Nach dem Kooperationsvertrag mit dem Luftfahrtzulieferer Euro-Composites Ende Juni unterzeichnete Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) am Montag erneut eine Vereinbarung mit den neuen chinesischen Besitzern des Automobilzulieferers IEE mit Sitz in Echternach.

Darin verpflichten sich beide Seiten zu Investitionen in Forschung und Entwicklung am luxemburgischen Standort des Unternehmens. Die Höhe der Investitionen ist nicht bekannt. In Luxemburg sollen vor allem Sicherheitssysteme für PKW entwickelt werden. Der international tätige Sensorenhersteller «verpflichtet sich ebenfalls, seine Präsenz in Luxemburg auszubauen», wie es in einer Mitteilung über die Vereinbarung heißt.

«Besserer Zugang zum chinesischen Markt»

Zu Jahresbeginn hatte ein internationales Investoren-Konsortium IEE übernommen. Die strategischen Investoren stammen vor allem aus China. Das asiatische Land gilt als Wachstumsmarkt für die Automobilbranche. Bei der Übernahme hatte es geheißen, das Unternehmen verspreche sich von den neuen Besitzern «einen besseren Zugang zum chinesischen Markt».

IEE ist ein international operierender Automobilzulieferer mit Sitz in Luxemburg und Niederlassungen mit 720 Mitarbeitern in Echternach und Contern. Die Firma hat zudem Filialen in ganz Europa, Asien und den USA. Weltweit beschäftigt der Sensorenhersteller 1600 Mitarbeiter, davon 160 in der Forschung und Entwicklung.