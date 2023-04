Weltweite Anschuldigungen: Chinesische Polizeiposten in Europa – Luxemburg bleibt wachsam

LUXEMBURG – Mehrere Festnahmen in jüngster Zeit stehen im Zusammenhang mit Enthüllungen einer Nichtregierungsorganisation über illegale chinesische Polizeistationen. Diese sollen in verschiedenen Ländern und insbesondere im weiteren Umkreis des Großherzogtums operieren.

In diesem Gebäude im New Yorker Stadtteil Chinatown soll einem Verdacht von US-Behörden zufolge eine geheime «Polizeistation» betrieben worden sein. Getty Images via AFP

Die Festnahmen der vergangenen Tage haben das Thema der geheimen chinesischen «Polizeistationen», die in mehreren Ländern auf der ganzen Welt existieren sollen, wieder in den Vordergrund gerückt. In New York wurden nach Informationen von Le Parisien zwei Personen festgenommen, die unter dem Vorwand, in einem «unscheinbaren Bürogebäude» Verwaltungsdienste für die chinesische Community anzubieten, Gegner des chinesischen Regimes überwacht und unter Druck gesetzt haben sollen.

Fast gleichzeitig enthüllte die britische Zeitung The Times, dass ein von dem Geschäftsmann Lin Ruiyou geführter Betrieb für Lebensmittellieferungen im südlichen Londoner Stadtbezirk Croydon als nicht angemeldeter chinesischer Polizeiposten operieren soll. Bereits im September 2022 hatte die Nichtregierungsorganisation in einem Bericht 102 geheime Polizeistationen in 53 Ländern aufgeführt, aus denen heraus verschiedene Formen der Repression unter direkter Weisung Pekings eingesetzt werden sollen.

Die Zielpersonen – in diesem Fall Regimegegner – würden durch Belästigung, Einschüchterung und Drohungen dazu gebracht, «freiwillig» nach China zurückzukehren, schrieb die NGO. Dies stelle eine «Bedrohung für die Integrität unserer demokratischen Institutionen» und eine «schamlose Verletzung der territorialen Souveränität» dar.

Weltweit sollen in 53 Ländern illegale chinesische Polizeistationen betrieben werden.

Zwar werden in dem Bericht keine derartigen Aktivitäten in Luxemburg erwähnt, auf Anfrage von L'essentiel bestätigte das Staatsministerium jedoch, allen Hinweisen oder Aktivitäten mit möglichen Verbindungen zu ausländischer Einmischung aufmerksam nachgehen zu wollen. Dabei unterstrichen die luxemburgischen Behörden ihre Absicht, vorausschauend und präventiv zu agieren.

In den vergangenen Monaten wurde der in Belval ansässige Ableger des chinesischen Unternehmens Spacety verdächtigt, dem russischen Konzern Wagner durch die Bereitstellung von Satellitenbildern im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine geholfen zu haben. Spacety Luxembourg wurde beschuldigt, «direkt oder indirekt im Namen von Space China gehandelt» zu haben. Die Universität Luxemburg wiederum unterhält derweil Partnerschaften mit chinesischen Hochschulen, von denen ein «hohes Risiko» mit Blick auf mögliche Spionageaktivitäten ausgeht.

Mitte März hatte der luxemburgische Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) darauf hingewiesen, dass Luxemburg gegenüber China vorsichtiger sein müsse, auch wenn es seit 50 Jahren wichtige Beziehungen – vor allem wirtschaftlicher Art – mit dem Reich der Mitte unterhalte.

Peking dementiert

Im näheren europäischen Umkreis Luxemburgs existieren laut Saveguard Defenders chinesische Polizeiposten etwa in Paris, Frankfurt, Rotterdam und Amsterdam. Aber auch Städte wie Porto, Lissabon, Madeira und Mailand seien betroffen. Laura Harth, Kampagnenleiterin der Nichtregierungsorganisation, forderte die Einleitung von Ermittlungen. In Großbritannien seien bereits entsprechende Untersuchungen im Gange.

In Reaktion auf den Artikel in der Times ließ die chinesische Botschaft in London in den vergangenen Tagen verlauten, sie habe bereits «mehrmals wiederholt, dass es keine angeblichen Polizeistationen im Ausland» gebe. Sie kritisierte überdies die Medien, die «falsche Anschuldigungen» verbreiteten.