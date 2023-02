USA : Chinesische Spionageballons – Joe Biden verteidigt Reaktion

Dieses Bild der US Navy zeigt, wie die Überreste des Ballons vor Myrtle Beach in South Carolina geborgen werden.

US-Präsident Joe Biden hat seine Reaktion auf den Flug des mutmaßlich zu Spionagezwecken genutzten chinesischen Überwachungsballons über US-Territorium verteidigt. «Ich habe das Militär angewiesen, ihn auf sicherem Wege abzuschießen», sagte Biden bei einem Interview in der Abendsendung «Newshour» des Senders PBC am Mittwoch (Ortszeit). Das Militär habe ihm mitgeteilt, dass es nicht sicher sei, den Ballon über Land abzuschießen, und dass man durch Beobachtung des Überflugs vieles lernen könne. «Sobald sie die Möglichkeit hatten, ihn über dem Wasser abzuschießen, taten sie das und bargen wichtige Teile davon», sagte Biden.

Ballons sind «Teil chinesischer Spionagebestrebungen»

Durch «nachträgliche geheimdienstliche Analysen» habe sich bestätigt, dass die Ballons Teil chinesischer Spionagebestrebungen seien. Bei den Nachforschungen hätten die USA «noch viel mehr» über das Programm in Erfahrung gebracht, teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Mittwoch mit. Weitere Einzelheiten zu den anderen Ballons wollte er zunächst nicht nennen. Auf Nachfragen gab der Sprecher später nur preis, dass die Ballons über Städten geflogen seien, «die für die Chinesen von Interesse» gewesen seien.

Unbemannter Ballon ohne Identifikationskennzeichnung

Im Februar 2022 hatte der für Hawaii zuständige Majorgeneral Kenneth Hara via Tweet von einem Ballon über der Insel Kauai berichtet. Das indopazifische Kommando habe ein Objekt in grosser Höhe entdeckt, das in der Nähe der hawaiianischen Inseln in der Luft schwebe, schrieb er damals. Man habe daraufhin ein Flugzeug geschickt, um es abzufangen. Laut Hara wurde bestätigt, dass es sich um einen unbemannten Ballon ohne Identifikationskennzeichnung gehandelt habe.