Taiwan-Konflikt : Chinesische Sprecherin wird nach Restaurant-Tweet im Netz verspottet

Wenn es in Taiwan doch so viele chinesische Restaurants gibt, müsse Taiwan doch zu China gehören: So zumindest argumentierte die ranghohe Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, nachdem sie in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh über hundert Restaurants mit der klassischen Küche der chinesischen Provinzen Shandong und Shanxi gezählt hatte. «Gaumen betrügen nicht. #Taiwan ist immer ein Teil von China gewesen», schrieb Hua am Sonntag auf dem in China verbotenen Online-Dienst Twitter. «Das lange verlorene Kind wird eines Tages heimkehren», fügte sie hinzu.