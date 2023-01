US-Elektroautobauer : Chinesische Tesla-Käufer reagieren wütend auf Preissenkungen

Aufgrund von Verkaufsproblemen hat Tesla in China seine Preise erneut gesenkt. Es ist die zweite Preissenkung seit vergangenem Herbst.

via REUTERS

Chinesische Tesla-Besitzerinnen und -Besitzer demonstrieren in Schanghai.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im wichtigen Markt China aufgrund von Verkaufsproblemen seine Preise erneut gesenkt. Für das Model 3 und das Model Y verlangen die Amerikaner in der Volksrepublik nun über zehn Prozent weniger als zuletzt, wie das Unternehmen am Freitag auf seiner Webseite ankündigte. Es ist die zweite Preissenkung nach dem Herbst vergangenen Jahres.

Die Preissenkung führte dazu, dass Hunderte chinesische Tesla-Besitzerinnen und -Besitzer am Wochenende vor den Ausstellungsräumen und Auslieferungszentren protestierten. Sie forderten nachträgliche Rabatte und Gutschriften für Verträge, die sie kurz davor unterschrieben hatten.

Tesla muss sich in China gegen zunehmend starker heimischer Konkurrenz von Anbietern wie BYD, Xpeng oder Nio wehren. Vor dem Jahreswechsel hatte in China auch Mercedes-Benz für seine Luxuskarosse EQS, die vollelektrische Version des Flaggschiffs S-Klasse, und für das elektrische EQE-Modell die Preise senken müssen. Auch in Japan senkte Tesla nun die Preise.