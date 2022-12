Südchinesisches Meer : Chinesischer Kampfjet nähert sich US-Militärflugzeug auf sechs Meter

Am 21. Dezember kam es über dem Südchinesischen Meer zu einer brenzligen Situation zwischen einem chinesischen Kampfjet und einem US-Militärflugzeug.

U.S. INDO-PACIFIC COMMAND

Die USA haben China ein gefährliches Flugmanöver über dem Südchinesischen Meer vorgeworfen. Vergangene Woche habe sich ein J-11-Kampfflugzeug der chinesischen Kriegsmarine einem US-Aufklärungsflugzeug bis auf sechs Meter genähert, teilte das Indo-Pazifik-Kommando am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Pilot der RC-135 habe ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Die US-Maschine sei am 21. Dezember, in internationalem Luftraum, auf einem rechtmäßigen Routine-Einsatz gewesen. China reagierte zunächst nicht.