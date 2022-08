Luxemburg: CHL nimmt die in der Stadt Luxemburg gesammelten Pollen unter die Lupe

Seit mehr als 30 Jahren werden auf den Dächern des CHL in Strassen fast täglich Luftpollen per manuellem Eingriff gesammelt und gemessen. In Zukunft sollte dieser Prozess jedoch rein automatisch ablaufen. Bis dahin «muss sich die Maschine zuerst einlaufen», erklärt der ehemalige Leiter des CHL-Pollenüberwachungsstation, Dr François Hentges. Der Standort auf 18 Meter Höhe dürfte allerdings behalten werden.

«Die Überwachungsstation besteht aus einer Windfahne und einer Pumpe, die die Luft ansaugt und anschließend langsam auf eine Trommel leitet», erklärt Hentges. Die an einem Klebeband haftenden Pollen müssten danach mittels eines Mikroskops gezählt werden. So gelinge es der Aerobiologie-Seite pollen.lu einen täglichen Überblick über die Pollenarten- und -menge, die sich «in einem Luftumkreis von 20 Kilometern» befinden, zu liefern. Die CHL-Abteilung für Immunoallergologie habe übrigens die Daten der vergangenen 30 Jahren zusammengestellt.

Immer mehr Baumpollen

Nachgewiesen Pollenarten haben sich kaum verändert

Gleichzeitig sei festgestellt worden, dass im Vergleich zu vor 30 Jahren, heutzutage immer mehr Menschen gegen Baumpollen allergisch sind. «Die heutige Zahl von Baumpollenallergiker ist heute vergleichbar mit der Zahl von Menschen, die früher an Heuschnupfen leideten», bestätigt Hentges. Auch die Pollenmenge habe sich erhöht – in manchen Fällen sogar verdoppelt. Darüber hinaus seien die Jahreszeiten länger.

Die nachgewiesenen Pollenarten hätten sich in den vergangenen 30 Jahren zwar nicht groß verändert, doch Experten würden in Zukunft eine Konzentrationserhöhung von Ambrosiapollen erwarten. Ambrosia ist eine Pflanze mit hochallergenen Pollen. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika und ist mittlerweile auch in Europa – unter anderem in Frankreich – verbreitet.