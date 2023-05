Luxemburg: CHL tischt seinem Personal Sterne-Menü auf

Zum Auftakt der Woche der Vielfalt hat sich das Centre Hospitalier Luxembourg (CHL), zusammen mit Sodexo, etwas ganz Besonderes für seine Belegschaft einfallen lassen. Am Montag präsentierte der Zwei-Sterne-Koch Cyril Molard («Ma Langue Sourit») den 500 Mitarbeitern des Krankenhauses ein außergewöhnliches multikulturelles Gericht. Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger sowie alle weiteren Angestellte kamen in den Genuss von gefüllter Geflügelbrust, Estragonjus, Pinienkernen, Champignons, Spinat, Kartoffelauflauf und Artischocken à la Barigoule. «Das Talent des Küchenchefs Cyril Molard ist unumstritten. Sein Gericht hat mir eine ganze Palette von Geschmackserlebnissen beschert – einmal durch das Aroma der Speisen, aber auch durch ihre Konsistenz», schwärmte eine Krankenhausangestellte.

Das Menü stammte vom Chef-Koch höchstpersönlich. Beim Zubereiten und Anrichten ging er dem CHL-Küchenpersonal zur Hand und übernahm gar die Aufgabe, das Geflügel vor den Augen der Mitarbeiter des CHL zu sautieren. «Das war wirklich interessant. So konnte man in eine ganz andere Welt eintauchen. Alle von ihnen haben vorher in der Gastronomie gearbeitet! Zwar gibt es technische Unterschiede, aber die Intensität ist die gleiche. Es geht hoch her, man muss organisieren und vorausschauend arbeiten. Sie schaffen Qualität, sie wollen, dass es gut schmeckt, dass es heiß ist und den Leuten Freude bereitet», berichtet ein begeisterter Cyril Molard.