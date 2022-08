Auf Instagram : Chrissy Teigen postet erstes Ultraschallbild ihres Kindes

Vor wenigen Tagen gab das Model ihre erneute Schwangerschaft via Instagram bekannt. Nun legt sie nach und teilt das erste Foto ihres ungeborenen Babys.

Im Herbst 2020 erlitt Chrissy Teigen in der 20. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt. Vor wenigen Tagen dann die freudige Nachricht: Das Model und ihr Ehemann John Legend (43) erwarten erneut ein Kind. Nun veröffentlichte die 36-Jährige das erste Foto ihres ungeborenen Kindes – und zwar auf sehr humorvolle Art.

Auf dem Ultraschallbild sieht es danach aus, als würde sich ihr Baby betroffen seine Hand auf die Brust legen. Zu dem Foto schreibt sie: «Ich, als ich gehört habe, dass das FBI eine Razzia in Mar-a-Lago durchgeführt hat.» Chrissy bezieht sich dabei auf die kürzlichen Durchsuchungen in Donald Trumps (76) Anwesen in Florida.