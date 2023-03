Doch kein Karriereende in Sicht?: Christiano Ronaldo feiert Torregen gegen Luxemburg

Viel hat Fußballstar Cristiano Ronaldo der Presse bei Ankunft im Stade de Luxembourg nicht geboten: Eine einfache Daumenbewegung, begleitet von Schweigen. Bevor Cristiano Ronaldo am gestrigen Sonntag das Stadion verließ, feierte er auf seine Weise den Erfolg über die Rouden Léiwen (6-0 Sieg für Portugal) – ganze ohne viel Tamtam. Wie schon gegen Liechtenstein erlebte «CR7» auch im Großherzogtum einen zweiten Frühling, indem er einen zweiten Doppeltreffer in Folge erzielte. Dieser jüngste Erfolg dürfte Balsam für seine Seele sein, nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar, die er sogar mit Tränen abschloss, gefolgt von einem aufsehenerregenden Start in Saudi-Arabien.