Neuauflage : Christina Aguilera veröffentlicht neues Video zu «Beautiful»

Im neuen Video zu ihrem Song «Beautiful» sagt die Christina Aguilera falschen Schönheitsidealen in den sozialen Medien den Kampf an: «Heutzutage ist es schwieriger denn je, unsere eigene Stimme zu hören, wenn so viele andere mit ihren uneindeutigen Botschaften in unsere Feeds und Köpfe eindringen», schrieb Aguilera auf Instagram.