Was sagt Luca? - Christina Luft und Mike Singer tanzen sich in innige Verbundenheit

An Christina Lufts (32) Seite steht in der diesjährigen Staffel von «Let’s Dance» der Sänger Mike Singer (22).

Am Freitag erhielten sie für ihren Auftritt stolze 26 Punkte von der Jury. Mike schaffte es, seinen Emotionen beim Contemporary freien Lauf zu lassen und verarbeitete in der Choreo mit Christina seine Verlustängste, die ihn seit Jahren plagen. Dass er seiner Tanzpartnerin davon erzählt und ihr seine Gefühle offenbart hat, sorgte beim Publikum für Gänsehaut pur. Doch damit nicht genug. Die Tänzerin und der Sänger treffen sich auch abseits der Show, wie die «Bild» -Zeitung berichtet. Ihre Verbindung scheint dabei immer inniger und emotionaler zu werden, zumal Mike jetzt auch öffentlich von Christina schwärmte.

«Angst, sie zu verlieren»

«Ich bin emotional sehr gebunden an sie», sagt Mike über Christina. Ihre Meinung scheint dem 22-Jährigen besonders am Herzen zu liegen: «Wenn sie sagt‚ Mike, das ist scheiße, dann mache ich mir sofort Gedanken und frage mich: ‚Mag sie mich nicht mehr?‘» Weiter gesteht der Musiker: «Ich habe einfach so sehr Angst davor, diesen Menschen zu verlieren.»

Bei den beiden scheinen eine Menge Gefühle mit im Spiel zu sein. Auch Christina hat gegenüber RTL verraten, dass es «nicht normal» sei, dass sie als Profi direkt so eine enge Verbindung zu einem Kandidaten habe. Was wohl ihr Verlobter Luca Hänni dazu sagt?

Beide sind in festen Händen

Gleich zu Beginn der Sendung versicherte Luca, dass er nicht eifersüchtig sei, dass seine Verlobte mit einem anderen tanzt und sich mit ihm gut versteht. Doch bei so vielen Gefühlen und emotionalen Worten stellt sich die Frage, ob der Musiker nach wie vor so gelassen ist wie zu Beginn der Show. Fest steht, dass der Sänger seine Christina ebenfalls bei «Let’s Dance» kennen und lieben gelernt hat. 2020 knisterte es in der Sendung, dann auch abseits der Kameras. Die beiden wurden kurz darauf ein Paar, sie zog zu ihm in die Schweiz und bald soll eine Hochzeit ihre Liebe krönen.