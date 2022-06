Radsport : Christine Majerus wird zum 13. Mal Luxemburger Meisterin

NOSPELT – Die luxemburgische Radsportlerin hat am Sonntag das Straßenrennen der luxemburgischen Meisterschaften gewonnen und damit ihre Siegesserie ausgebaut.

Christine Majerus dominiert den Radsport in Luxemburg seit Jahren.

Christine Majerus hat am Sonntag in Nospelt ihren 13. Titel als luxemburgische Meisterin im Straßenrennen gewonnen. Sie verwies Isabelle Klein auf den zweiten Platz. Christine Majerus gewann am Freitag auch den nationalen Titel im Zeitfahren – ihr 15. Titel seit 2007.