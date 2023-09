CIS Findel einsatzbereit: «In drei Minuten müssen wir auf der Landebahn sein»

Das neue CIS Findel wurde am Mittwoch in Betrieb genommen. Es soll mehr operative Effizienz und die Anpassung an internationale Standards gewährleisten.

5800 Quadratmeter

«Airside» und «Urbanside»

Das neue CIS Findel verfügt über ein innovatives Konzept mit einer «Airside»- und einer «Urbanside»-Komponente. «Airside umfasst die Einsätze in der Luft, Urbanside die Einsätze in der Stadt und in der Umgebung des Flughafens», so Gilbert Hoffmann. Allerdings: «Im Moment haben wir nicht genug Personal für Urbanside, weil Airside Priorität hat. In den kommenden Jahren werden wir Urbanside durch den Betrieb von Ambulanzen ausbauen». Ziel sei es, in drei bis fünf Jahren über einen Straßenrettungsdienst zu verfügen, so Paul Schroeder, Generaldirektor des CGDIS.