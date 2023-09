City Breakfast: «Das Problem ist nicht die Polizei, sondern wer die Anweisungen gibt»

Die Bürgermeisterin der Hauptstadt Lydie Polfer (DP) und ihr erster Schöffe Serge Wilmes (CSV) zeigten sich am Mittwoch bei einem sehr politischen City Breakfast geeint – die Zusammenarbeit von Liberalen und Christlich-Sozialen wurde kürzlich auf weitere sechs Jahre verlängert. «Wir arbeiten gut zusammen», sagte Wilmes. Dass beide sich dieses Bündnis auch als Ergebnis der Parlamentswahlen wünschten, daraus machten sie keinen Hehl. «Was auf Stadtebene gut funktioniert, könnte auch auf Landesebene sehr gut funktionieren», so der Schöffe.

Ebenso einstimmig reagierten Polfer und Wilmes mit Verständnis auf die Demonstration bezüglich der Sicherheit des Bahnhofsviertels. «Sie haben mit allem Recht, was sie gesagt haben, das sind inakzeptable Situationen. Es tut weh, das zu sehen», sagte Lydie Polfer. Ein Problem sieht sie ihren Angaben nach in der Verteilung der Kompetenzen. «Die Bürgermeisterin hat laut den Texten die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit, aber nicht die Mittel dafür, da sie nicht der Chef der Polizei ist.»

Kameras, Strafverfolgung und Abrigado-Neubau

Doch im Gegensatz zu Gemeindebeamten und privaten Sicherheitsleuten könne nur diese – «wenn nötig auch mit Gewalt», so Polfer – durchgreifen. Deshalb plädiert sie für eine städtische Polizei, die ihr unterstellt wäre. Dafür sei ein Gesetz notwendig, für das sie sich einsetzen wolle. «Das Problem ist nicht die Polizei, sondern wer ihr die Anweisungen gibt, wer die Prioritäten setzt. Wer ist dazu am besten in der Lage, wenn nicht die Gemeinde, die den Einwohnern am nächsten ist», meint Lydie Polfer.