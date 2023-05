Luxemburgischer Basketball: Clancy Rugg dribbelt seine Mannschaft zum Meistertitel

Nach neun absolvierten Spielsaisons in Luxemburg und drei verlorenen Meisterschaftsfinalen konnte Clancy Rugg vergangenen Samstag endlich das letzte Spiel der Saison für sich und seine Mannschaft Basket Esch entscheiden. Der im amerikanischen Vermont geborene Rugg und seine Teamkollegen aus Esch besiegten Amicale Steinsel (82:71) und können damit den zweiten Titel in der Vereinsgeschichte ihr Eigen nennen. Den ersten ergatterten sie 2020, nachdem die Corona-Pandemie die Spielsaison unterbrochen hatte.

«Ich kenne das Gefühl, verloren zu haben, aber das hat mich nur noch hungriger auf einen Sieg gemacht», bekräftigt Rugg vergangenen Samstag nach seinem Triumph. Vor allem seinen Mannschaftskollegen spricht er großes Lob aus, denn mit ihnen zusammen habe er in den letzten Jahren «hart gekämpft». «Sie kommen jeden Tag zum Training, auch wenn sie nach der Arbeit erschöpft sind. Ich freue mich mehr für sie als für mich, sie haben es wirklich verdient», so der Basketballer.

Rugg reist bald nach Malta für das Europäische Olympische Jugendfestival

Anders als die meisten Amerikaner, die sich dafür entscheiden in der LBBL zu spielen, blieb Rugg – der nach seiner Studienzeit ins Großherzogtum gekommen war – Luxemburg treu. Der 31-Jährige, der mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Nationalmannschaft geworden ist, erzielte in den vier Play-off-Spielen durchschnittlich 21,8 Punkte.

Mit seinem Team konnte er sich nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Ettelbrück (79:65) sichtlich erholen und in den Play-offs Walferdingen, Düdelingen und schließlich Steinsel aus dem Weg räumen. «Nach dem Pokalspiel waren wir wirklich enttäuscht», resümiert Rugger. «Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, dass wir entweder aufgeben oder nochmal durchstarten müssen».

Nach der ersten Trophäe in der Tasche wird Clancy Rugg Ende des Monats bei den EYOF in Malta mit der Nationalmannschaft versuchen, an die jüngsten Erfolge anzuknüpfen.