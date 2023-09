Clara Moraru: Ex-Parteimitglied relativiert seine Vorwürfe gegen CSV

Luc Frieden, CSV-Spitzenkandidat, zusammen mit Co-Präsidenten Claude Wiseler. Editpress/Julien Garroy

Einen Monat vor den Parlamentswahlen erschüttern die CSV schwerwiegende Anschuldigungen seitens Clara Moraru, ehemalige stellvertretende Generalsekretärin der christlich-sozialen Partei. Zu lesen sind diese in ihrem Rücktrittsschreiben, was Contacto am heutigen Freitag veröffentlicht hat. Die Luxemburgerin mit rumänischen Wurzeln zeigte sich in diesem über die Behandlung ausländischer Mitglieder der Partei enttäuscht. Laut dem Schreiben fühle sie sich – «trotz der Pionierarbeit, die die CSV International (CSI) in den vergangenen 15 Jahren geleistet hat» wie «Aschenputtel» und prangert außerdem an, dass «keiner der drei CSI-Kandidaten (Filipe, Giuseppe und Ulrik) für die Parlamentswahlen aufgestellt wurde». Es seien Umstände, die in ihre Entscheidung zurückzutreten mit hinein gespielt hätten.

Im Interview mit L'essentiel am Freitag wies sie jedoch die in der Öffentlichkeit angenommene Schwere dieser Anschuldigungen gegen die Partei zurück: «Ja, meiner Meinung nach wurden die Kandidaten mit einer anderen Nationalität nicht genug in den Vordergrund gestellt. Aber dieser Rücktritt ist das Ergebnis persönlicher Beweggründe und einer strategischen Meinungsverschiedenheit», erklärte Moraru, die versicherte, dass sie vor drei Wochen «ohne großes Aufsehen» habe gehen wollen.

«Anderen Parteien machen es auch nicht besser»

Ihrer Meinung nach seien die von ihr hervorgebrachten Vorwürfe keine, die ausschließlich ihre ehemalige Partei betreffen würden. Viel mehr sieht sie es als allgemeines Problem in der Luxemburger Politik und so habe sie gehofft, die CSV würde eine Vorreiterrolle in diesem Zusammenhang einnehmen. Diese Hoffnungen wurden gemäß eigener Aussage enttäuscht, dennoch möchte sie ihre Ex-Parteikollegen nicht an den Pranger stellen: «Außer in der Bezirksgruppe Luxemburg-Stadt wurde ich immer gut aufgenommen. Und die anderen Parteien sind auch nicht besser. Leider haben alle denselben Ansatz. Die CSV war die Partei, die am meisten getan hat, um ihre internationale Flügel zu vergrößern», bedauert sie.