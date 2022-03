Energieminister : Claude Turmes kritisiert belgische Entscheidung zum Atomausstieg scharf

LUXEMBURG/BRÜSSEL – Belgien hat beschlossen, seinen für 2025 geplanten Atomausstieg aufgrund des Krieges in der Ukraine um zehn Jahre zu verschieben. Eine Entscheidung, die nach Ansicht des Ministers «die Sicherheit Luxemburgs gefährdet».

Energieminister Claude Turmes verurteilte die Ankündigung der belgischen Regierung zur längeren Nutzung der Atomenergie. So hatte Belgien am Freitag beschlossen, seinen für 2025 geplanten Atomausstieg um zehn Jahre zu verschieben. Man sei über den Anstieg der Energiepreise aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine besorgt, hieß es aus Brüssel. «Diese Entscheidung gefährdet die Sicherheit unserer luxemburgischen Mitbürger», erklärte der luxemburgische Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng). Das Großherzogtum haben ein dringendes Schreiben an die belgische Regierung gerichtet.