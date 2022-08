Luxemburg: Claude Turmes bestätigt deutliche Gaspreis-Erhöhung bei Enovos

Luxemburg : Claude Turmes kündigt deutliche Gaspreis-Erhöhung bei Enovos an

LUXEMBURG – Die Energiepreise schießen in die Höhe, besonders bei Gas. Der Versorger Enovos hat laut Luxemburgs Energieminister eine drastische Preiserhöhung angekündigt.

Der Energieversorger Enovos habe eine deutliche Erhöhung des Gaspreises angekündigt, wie Luxemburgs Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) am Dienstagmorgen schreibt. Von Enovos selbst gibt es am Morgen noch keine detaillierten Informationen – Mitte August hieß es, dass der Gaspreis vor dem Winter um 80 bis 90 Prozent erhöht werden könnte. Laut dem Energieminister stünden ähnliche Entscheidungen auch bei anderen Versorgern aus.

«Ich bin mir bewusst, dass diese Preiserhöhungen für viele Bürger und Unternehmen eine große Belastung darstellen», so Turmes. Man müsse sich auf einen schwierigen Winter einstellen. «Neben der Fortsetzung der befristeten Subventionierung der Gasnetzgebühren sind weitere gezielte Regierungsmaßnahmen erforderlich, um all jenen zu helfen, die am stärksten unter den steigenden Gaspreisen leiden», schreibt er.