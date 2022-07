Energiekrise: Claude Turmes sagt «Bye, bye» zum russischen Gas

Claude Turmes äußerte sich zuversichtlich, bald die Reduzierung des Gasverbrauch um 15 Prozent in Luxemburg zu erreichen.

«Wir sind bereit, dieses Ziel zu verfolgen und unsere Gasnachfrage um 15 Prozent zu senken», versicherte Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) am heutigen Dienstag bei seiner Ankunft auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Auf die Frage, ob diese Maßnahme schon ausreichend sei, um die Energiekrise zu lösen, entgegnete der Déi Gréng-Politiker, dass er «Vertrauen in die Maßnahmen der Europäischen Kommission» habe. Außerdem hält Luxemburgs Energieminister nach seinen Angaben die Verbrauchsreduktion um 15 Prozent für alle Mitgliedsstaaten als machbar.