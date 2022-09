Energieminister: Claude Turmes will Vorwurf der Piraten nicht auf sich sitzen lassen

«Sie (die Piraten, Anm, d. Red.) verwechseln die enormen Gewinne der Ölkonzerne, für deren Besteuerung ich mich immer eingesetzt habe – auf europäischer Ebene wie auch in Luxemburg – mit dem Höchstpreis in Luxemburg». Das, so der Minister im Gespräch mit L'essentiel, sei schädlich. Der Preisdeckel verhindere, dass ein Tankstellenbetreiber in Luxemburg unverhältnismäßig hohe Gewinne erziele. Und er fügt hinzu: «Der Preisdeckel bedeutet, dass, wenn der Preis des raffinierten Öls sinkt, die luxemburgischen Konzerne die Senkung innerhalb von zwei Tagen an die Verbraucher weitergeben müssen. Das gibt es so weder in Deutschland, noch in Österreich.» Außerdem begrenze man die Gewinnmarge.