frisch verliebt : Claudia Obert (60): «Klar, Max (24) ist der Richtige»

Sie lernten sich in der Kultkneipe von Olivia Jones kennen - und es funkte sofort. Im Gespräch mit der ‹BZ› verrät Claudia Obert, bekannt aus ‹Promis unter Palmen›: «Eine Freundin sagt: ‹Guck mal, der Typ da starrt dich immer so an›.» Dann sei Max auf sie zugekommen und «innerhalb von Minuten haben wir uns geküsst.»

«Er ist ein eiskalter Ladykiller»

Wenige Wochen später machten die beiden ihre Beziehung mit Kussfotos öffentlich. «Klar ist Max der Richtige. Falsche hatte ich wahrlich schon genug», erklärte die 60-Jährige gegenüber ‹Bild›. Was sie besonders toll an ihm findet: «Mich turnt total an, dass er so ein eiskalter Ladykiller ist.» Max dagegen gefällt ihre mitreißende Art: «Sie hat mich von Anfang an verzaubert.»