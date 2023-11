Clerf: Drogen, Waffen, Veruntreuung – Lycée-Direktor unter schwerem Verdacht

Die Staatsanwaltschaft hat schwere Vorwürfe gegen den suspendierten Direktor des Lycée Edward Steichen in Clerf, Jean Billa, erhoben.

Die Diekircher Staatsanwaltschaft hat gegen den derzeit suspendierten Direktor des Lycée Edward Steichen in Clerf, Jean Billa, weitere Ermittlungen eingeleitet. Wie aus einer Pressemitteilung der Diekircher Staatsanwaltschaft vom Dienstagnachmittag hervorgeht, werden dem Mann «mögliche Verstöße gegen das Gesetz über den Verkauf von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit» vorgeworfen. Bereits Ende Oktober sind nach einer Anzeige des Bildungsministeriums ein Suspendierungs- und ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden.

Demnach wurde am 19. Oktober eine Hausdurchsuchung der Kriminalpolizei bei Billa durchgeführt. «Dabei konnten mehrere Waffen der Kategorien A und B vorgefunden und beschlagnahmt werden», so die Staatsanwaltschaft. Diese Kategorien sind verboten oder genehmigungspflichtig. Des Weiteren gebe es Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die Bestimmungen des Waffengesetzes.

Am 25. Oktober sei nach einer zweiten Anzeige eine gerichtliche Untersuchung unter anderem wegen Veruntreuung öffentlicher oder privater Gelder eingeleitet worden. In den folgenden Tagen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft erneut die Wohnung des Direktors und die Schulräumlichkeiten durchsucht worden. «Die Ermittlungen, die sowohl belastend als auch entlastend sind, dauern an», so die Behörden. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.