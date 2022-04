Luxemburg : Clerf geht im Kampf gegen Lichtverschmutzung voran

CLERF – Die Gemeinde im Norden Luxemburgs hat mit der Regierung und den Behörden eine Vereinbarung über eine weniger aggressive Beleuchtung auf dem Gemeindegebiet unterzeichnet.

Die Lichtverschmutzung ist nach wie vor ein Phänomen, das noch viel zu oft belächelt wird. Doch abgesehen vom Sternenhimmel, den sie uns vorenthält, hat sie weltweit negative Auswirkungen auf uns Menschen, die Natur und die Umwelt. Laut einer Mitteilung des Energieministeriums von Dienstag «macht die künstliche Beleuchtung in der Nacht einen erheblichen Teil des weltweiten Energieverbrauchs aus, hat Auswirkungen auf den menschlichen Biorhythmus und wirkt sich auf die Artenvielfalt aus».

Um das Problem im Großherzogtum anzugehen, haben die Regierung und die Gemeinde Clerf am Montag ein «Memorandum of Understanding» unterzeichnet. Mit dem Ziel, gemeinsam mit Behörden wie der Straßenbauverwaltung, der Abteilung für öffentliche Bauten oder der Eisenbahnverwaltung «die Lichtverschmutzung zu reduzieren und eine bessere Beleuchtung auf dem Gebiet der Gemeinde Clerf zu fördern» – und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken. Der Anstieg der Lichtemissionen sei zwar vor allem auf den verstärkten Einsatz von LED-Technik zurückzuführen, wie es in der Mitteilung heißt, sei aber oft nicht auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt.