NBA : Clippers bleiben die Nummer eins in LA

Die Clippers bleiben in dieser Saison die Nummer eins in Los Angeles. Das Team um die Superstars Chris Paul und Blake Griffin deklassierte am im Stadtduell die Lakers mit 125:101.

Die Clippers feierten damit den dritten Sieg im dritten Vergleich mit dem Hollywood-Rivalen. «Natürlich ist es ein tolles Gefühl, dass wir alle drei bisherigen Spiele gegen die Lakers gewonnen haben», sagte Griffin, der 18 seiner 22 Punkten im ersten Viertel erzielte. «Die Saison wird aber nicht nur zwischen ihnen und uns entschieden.»

Neben Griffin glänzte bei den Clippers Paul mit 24 Zählern und 13 Vorlagen. Bei den Lakers kam Kobe Bryant auf solide 20 Punkte und elf Assists, die nächste bittere Schlappe des Starensembles konnte er aber nicht verhindern. Die Freude auf das All-Star-Spiel am Sonntag in Houston war dem Basketball-Superstar damit erst einmal vergangen. «Wir werden da sicher nicht lachend rumlaufen», sagte Bryant.

Mit stolz geschwellter Brust können dagegen LeBron James und seine Teamkollegen von den Miami Heat zum Showevent nach Texas reisen. Der Titelverteidiger setzte sich bei den aufstrebenden Oklahoma City Thunder in einer Neuauflage des letztjährigen Finales mit 110:100 durch. James kam auf 39 Punkte, für die Thunder waren 40 Zähler von Kevin Durant zu wenig.

( L’essentiel Online / dpa)