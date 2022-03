NBA : Clippers in Bestform vor den Play-offs

Die Los Angeles Clippers haben im Rennen um den Heimvorteil in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profliga NBA den sechsten Sieg in Serie eingefahren.

Die San Antonio Spurs aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben ihren Kader für die am kommenden Samstag beginnenden Play-offs verstärkt. Der viermalige Champion nahm den ehemaligen All-Star-Forward Tracy McGrady bis Saisonende unter Vertrag. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Am vergangenen Freitag hatten sich die Spurs von Forward Stephen Jackson getrennt. Der 33-jährige McGrady kommt von den Qingdao Eagles aus der chinesischen Basketballliga CBA. Er war zuletzt in der Saison 2011/12 in der NBA aktiv gewesen, damals lief er in 52 Spielen für die Atlanta Hawks auf.