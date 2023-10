Die Luxemburger Polizei ist am Freitag ausgerückt, um einer Bedrohungslage nachzugehen. Das Einkaufszentrum Cloche d'Or habe zuvor eine Drohung per E-Mail erhalten und an die Police Grand-Ducale weitergeleitet, wie ein Sprecher der Polizei L'essentiel bestätigt. Da diese Nachricht als «beunruhigend» eingestuft wurde, rückten Beamte aus, um sich vor Ort ein Bild der Situation machen zu können.