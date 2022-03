Streit mit Zeitung : Clooney weist Entschuldigung zurück

George Clooney beschuldigt eine britische Gazette, wissentlich Lügen verbreitet zu haben. Auch eine Entschuldigung der Gazette hat der Star jetzt abgelehnt.

Die Zeitung hatte berichtet, dass die Familie von Clooneys Verlobter Amal Alamuddin (36) gegen die geplante Hochzeit der beiden sei . Der Grund: Clooney gehöre nicht wie Alamuddin der drusischen Religionsgemeinschaft an - und interreligiöse Hochzeiten seien bei den Drusen verboten.

Clooney klagt gegen die <i>Daily Mail</i>

Clooney hatte gegen diese Behauptung geklagt. Sie sei «komplett konstruiert», sagte Clooney. Die Zeitung entschuldigte sich kleinlaut - doch das will der Hollywoodstar nicht akzeptieren.

In der amerikanischen Zeitung USA Today bezeichnet er die Daily Mail als «Boulevard der schlimmsten Art». Er beschuldigt die britische Gazette, sogar in ihrem Entschuldigungsschreiben gelogen zu haben. Zudem habe die Mail vorher gewusst, dass die Familie Alamuddin interreligiöse Hochzeiten toleriere: Bereits im April stand in einem Daily-Mail-Artikel, dass auch Clooneys zukünftige Schwiegermutter keine Drusin sei.