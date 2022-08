Fußball : Club-Boss bestätigt: «Ja, ich will Ronaldo holen»

Neue Wendung im Transfer-Theater rund um Superstar Cristiano Ronaldo. Ein Club meldete großes Interesse am Portugiesen an.

Ronaldo ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Club. Der 37-Jährige möchte Manchester United nach nur einer Saison wieder verlassen. Die ‹Red Devils› verpassten die Qualifikation für die Champions League. Dass ein Christiono Ronaldo in der Europa League antritt, scheint für den fünfmaligen Weltfußballer aber nicht infrage zu kommen.

Kaum Interesse

Sein Star-Berater Jorge Mendes ist derweil weiterhin auf der Suche nach einem Abnehmer für Ronaldo, holte sich bei den europäischen Schwergewichten allerdings bloß Absagen. So gaben die Bayern, Chelsea und Paris St.-Germain Ronaldo einen Korb. Einerseits wegen Ronaldos fürstlichem Gehalt von kolportierten 27 Millionen Euro netto, andererseits, weil eine Verpflichtung des Stürmers das Mannschaftsgefüge durcheinanderbringen könnte.

Ronaldos Plan, zumindest noch eine Saison in der Champions League zu spielen, scheint sich nur schwer in die Tat umsetzen zu lassen. Einzig eine Rückkehr zu seinem Jugendclub Sporting Lissabon ist denkbar. Die Portugiesen stehen fix in der "Königsklasse", Ronaldo müsste freilich finanzielle Abstriche machen. Anders sieht es hingegen bei einem millionenschweren Offert aus Saudi-Arabien aus, das Ronaldo laut "ESPN" 275 Millionen Euro Gehalt für zwei Jahre bringen würde. Sportlich ist es aber natürlich nicht reizvoll.