Luxemburg : CNS-Erstattung für Verhütungsmittel soll 2023 endlich kommen

Für Frauen und Männer im Großherzogtum kündigen sich erfreuliche Neuigkeiten an: Die vollständige Kostenrückerstattung für Verhütungsmittel durch die CNS – ohne Berücksichtigung der Art oder des Alters – soll Anfang 2023 in Kraft treten. Das teilen die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und der Minister für soziale Sicherheit, Claude Haagen (LSAP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage am Mittwoch mit.