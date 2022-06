«Gesondheetskeess» : CNS-Erstattungen dauern noch immer bis zu fünf Wochen

LUXEMBURG – Wer auf Erstattungen der CNS wartet, braucht noch immer Geduld, wie Claude Haagen am Donnerstag bestätigt. Eigentlich war eine Normalisierung schon im Frühjahr erwartet worden.

Anfang des Jahres ging Christian Oberlé, Präsident der nationalen Gesundheitskasse (CNS) noch davon aus, dass bei der Dauer für Erstattungen im Frühjahr wieder Normalität einkehre. Seither habe sich die Situation allerdings nicht wesentlich geändert, wie der Minister für soziale Sicherheit, Claude Haagen, am Donnerstag in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage erklärt. Die Erstattungsfristen seien «weiterhin relativ hoch», so Haagen.