Getränkeriese: Coca-Cola-Automaten verschwinden aus Luxemburgs Schulen

Bis Ende des Jahres wird es in Luxemburgs Schulen keine Snack- und Getränkeautomaten von Coca Cola mehr geben. Das hat die belgische Leitung des US-Produzenten aus Atlanta bekanntgegeben und begründet dies als «geschäftliche Entscheidung». Die Tragweite der Maßnahme bleibt überschaubar: «Wir waren schon seit einiger Zeit nicht mehr in Grundschulen vertreten, und in weiterführenden Schulen boten wir bis heute nur Wasser und zuckerfreie Getränke an», so Coca Cola. Insgesamt gebe es nur 15 Automaten. Den Lycées stehe es weiter frei, «von sich aus Produkte der Marke anzubieten».