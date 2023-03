Fruchtbarkeitsfolgen? : Cola-Konsum lässt die Hoden wachsen

Cola ist nicht gerade dafür bekannt, ein gesundes Getränk zu sein. Unmengen an Zucker machen sie zur Kalorienbombe. Und auch die Light- oder Zero-Versionen machen es nicht besser. Denn die Zuckerersatzstoffe können die Darmflora schädigen. Und die künstlichen Süßstoffe sind Gift für die Zähne.

Von einer weiteren, bislang unbekannten Folge von erhöhtem Cola-Konsum berichten nun Forschende der Northwest Minzu University in China. Wie sie im Fachjournal «Acta Endocrinol» schreiben, kann der regelmäßige Konsum zu einem erhöhten Testosteronspiegel und Hodenwachstum führen – zumindest bei Mäusen.

Deutlich größere Hoden nach 15 Tagen

Für die Studie verordneten die Forschenden männlichen Mäusen eine spezielle 15-tägige Getränke-Diät. In der einen Gruppe bekamen die Tiere nur Wasser zu trinken. In den anderen bekamen die Mäuseriche jeweils unterschiedliche Mengen an Coca-Cola oder Pepsi-Cola zu trinken. Die Tiere wurden regelmäßig gewogen. Zudem wurden der Testosteronspiegel und der Umfang der Hoden gemessen.