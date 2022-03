Grüne Welle : Cola und Pepsi setzen auf Drinks mit Stevia

Nach Coca-Cola erweitert nun auch Pepsi sein Sortiment durch ein mit Stevia gesüßtes Light-Getränk. Die Strategie mit dem natürlichen Süßstoff hat aber einen Nachgeschmack.

Bitterer Nachgeschmack

Während neben den Konsumenten auch viele US-Analysten skeptisch gegenüber mit Stevia gesüßten Getränken sind, ist Lebensmittelanalyst Michael Winkler für den europäischen Markt optimistischer: «Der Erfolg der Zero-Getränke hat gezeigt, dass die Konsumenten bereit sind, für weniger Zucker und Kalorien beim Geschmack Abstriche zu machen.» Der Trend zu weniger Zucker in Lebensmitteln werde anhalten. Darum sei die Chance intakt, dass die neuen Cola- und Pepsi-Versionen genügend Abnehmer finden, so Winkler.

Schleichende Markteinführung

Pepsi wählt für die Markteinführung von «Pepsi True»einen ungewöhnlichen Weg: Es wird in einem ersten Schritt exklusiv über Amazon vertrieben, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Damit will der Getränkekonzern die Nachfrage und die Herkunft der Kunden besser einschätzen können.

Coca-Cola will es noch langsamer angehen lassen: «Coke Life» war zuerst in Argentinien, Chile und Mexiko, danach in Großbritannien erhältlich. Seit Kurzem steht es auch in einigen Teilen der US-Südstaaten in den Regalen. Ob und wann das Produkt in die Schweiz kommt, steht bis jetzt nicht fest.