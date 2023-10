Colorado: Filmaufnahmen sollen Existenz von Bigfoot beweisen

Shannon Parker und Stetson Tyler waren am vergangenen Sonntag zur Feier ihres zehnten Hochzeitstages mit der Schmalspurbahn in der pittoresken Gegend zwischen Durango und Silverton unterwegs und hielten Ausschau nach Hirschen, als sie eine Entdeckung machten. «Während wir an den Bergen vorbeifuhren, sah Stetson etwas, das sich bewegt, und sagt dann, ich glaube, es ist Bigfoot. Brandon, der neben Stetson im Zug sitzt, schnappt sich sein Handy und beginnt zu filmen. Währenddessen versuchte ich, ein Foto mit meiner Kamera zu machen», berichtet Shannon (44) auf Facebook.

«Von den Hunderten von Leuten im Zug haben drei oder vier von uns tatsächlich die schwer fassbare Kreatur Bigfoot gesehen! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir glauben es», schreibt sie weiter. «Er war zwei, drei Meter groß oder größer. Er passte farblich so gut zu dem Salbei in den Bergen, dass er bestens getarnt war, wenn er sich hinsetzt. Wenn man uns vor unserer Reise gefragt hätte, hätten wir gesagt, dass Bigfoot vielleicht existieren könnte, aber jetzt sind wir überzeugt», erzählte sie der «New York Post». Der Fahrer im Zug habe dann von eigenen Sichtungen berichtet: Er habe auf einer Schneeschuhtour Fußabdrücke entdeckt, die viel zu groß für einen Menschen gewesen seien.

Der Post wurde fast 3000 Mal geteilt. Und die Meinungen, ob der Clip wirklich Bigfoot zeigt, gehen weit auseinander: Während sich viele in ihrem Glauben bestätigt sehen und überzeugt sind, dass das Video eine mysteriöse und unbekannte Kreatur zeigt, glauben andere, dass «Chewbaccas Doppelgänger» ein Jäger in Tarnkleidung oder ein Einheimischer ist, der sich für die Touristen einen Scherz erlaubte.

Laut Forschern der University of Arizona könnte es sich beim Mythos «Bigfoot» um einen – ausgestorbenen – Menschenaffen namens Gigantopithecus handeln, der einst in der Region lebte. Bigfoot wird in Kanada und dem Bundesstaat Washington auch Sasquatch genannt, was in der Sprache der Ureinwohner für «stark behaarter Mensch» oder «haariger Riese» steht. Die Legende existiert seit etwa 1850.