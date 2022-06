Rock am Ring : Comeback der Kultfestivals Rock am Ring und im Park

Eine junge Frau steht beim Auftritt der US-amerikanischen Punkband Rise Against vor der Hauptbühne des Musikfestival «Rock am Ring» 2018, auf den Schultern eines Zuschauers.

Nach jahrelanger Corona-Zwangspause startet das Kultfestival «Rock am Ring» wieder an diesem Freitag. Seine neuen Veranstalter sprechen von einem Besucherrekord mit 90.000 verkauften Wochenendtickets für das Spektakel mit rund 70 Bands auf drei Bühnen am Nürburgring in der Eifel. «Die meisten Fans sind ausgehungert nach Live-Events», hatte ein Sprecher kürzlich gesagt. Gleichzeitig steigt in Nürnberg das Zwillingsfest «Rock im Park» mit zeitversetzt weitgehend denselben Musikern und Musikerinnen. Insgesamt werden bei beiden Festivals nach Angaben der Veranstalter mehr als 160.000 Fans erwartet.