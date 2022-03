Ausgeschieden : Comeback von Andy Schleck ist gescheitert

Vier Monate nach seinem Sturz ist der RadioShack-Profi am Dienstag erstmals wieder in Belgien bei einem Rennen an den Start gegangen. Doch ins Ziel kam er nicht.

Beim belgischen Tagesrennen Binche-Tournai-Binche am heutigen Dienstag wollte Andy Schleck nach seiner Verletzungspause sein Comeback feiern. Doch das misslang. Rund 60 Kilometer vor dem Ziel gab der RadioShack-Profi auf.

Kurz vor dem Start hatte er mit Blick auf sein verletzungsbedingte Pause erklärt: «Das war die härteste Zeit meiner ganzer Karriere. Nach meinem Sturz musste ich fünf Wochen lang auf das Radfahren verzichten. Ich habe es immer wieder versucht, aber die Entzündung in meinem Becken ist nicht verschwunden.»

Der Profi des Luxemburger Rennstalls RadioShack-Nissan war seit einem Sturz und einem Kreuzbeinbruch am 9. Juni bei der Rundfahrt durchs französische Dauphiné verletzungsbedingt ausgefallen.

Ehrgeizige Ziele für die kommende Saison

«Die Schmerzen halten immer noch an. Ich werde sie einfach nicht los und hoffe, dass sie bald verschwinden, damit ich im Winter wieder meine normale Trainingseinheit von fünf bis sechs Stunden am Tag aufnehmen kann.» Andy Schleck hatte vor dem Start in Belgien erklärt, in einer guten Woche in Peking an den Start gehen zu wollen (9. bis 13. Oktober).

Der jüngere Schleck-Bruder hat für die kommende Saison ehrgeizige Ziele: «Ich möchte mehr Rennen fahren. Vor allem für die Ardennenklassiker will ich in Form sein.»