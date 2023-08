Nach Kritikwelle: Comeback von Michael Wendler abgesagt – er tobt vor Wut

Michael Wendler (51) will nach einer vierjährigen Konzertpause auf «EGAL-Konzert-Tour» gehen.

«Hass- und Hetzkommentare sowie beleidigende und verleumdende Nachrichten zu meiner Person, die mich erreicht und persönlich sehr getroffen haben, bestürzen mich, denn als Unterhaltungskünstler und positiver Mensch sehe ich immer das Gute in einem Menschen und distanziere mich klar von jeglicher Art von Diskriminierung, Hass und Hetze», so Ulbrich weiter. Er habe die Künstler ausschließlich nach ihrem musikalischen Werk und Schaffen ausgesucht und keinesfalls nach ihren politischen Ansichten ausgewählt. Seine Veranstaltung sollte «eine musikalische Unterhaltungsshow und keine politische Veranstaltung» werden.

Noch tags zuvor kündigte er die Konzertreihe, die von 27. April bis 4. Mai 2024 stattfinden hätte sollen, ebenfalls via Instagram an. Neben dem großen Comeback von Michael Wendler auf einer Konzertbühne hätten auch Ross Antony (49) und zahlreiche weitere Musiker auftreten sollen. Auch eine Autogrammstunde mit Wendler und seiner Frau Laura Müller (23) war angekündigt. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hätten sowohl Anthony als auch der Sänger Julian David (33) ihre Teilnahme zurückgezogen, weil sie nicht mit Wendler in Verbindung gebracht werden wollten.