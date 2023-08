Der zweite Vollmond innerhalb eines Monats, ein sogenannter «Blue Moon» und dann auch noch ein großer Supermond: In der Nacht auf den 31. August sind zwei Mondphänomene gleichzeitig aufgetreten. Auch wenn es nicht so einfach ist, in der Nacht schöne Bilder von dem leuchtenden Planeten zu schießen, haben einige Leser ihr Glück versucht. Julien sind zwei «Klischeebilder» geglückt, wie er auch selbst schreibt.