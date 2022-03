Verkehrsdelikt : Conor McGregor schon wieder verhaftet

Conor McGregor hat schon wieder Ärger mit der Polizei! Der UFC-Fighter wurde in Dublin festgenommen – diesmal wegen eines Verkehrsdelikts.

Der 33-Jährige wurde laut irischen Medien in Lucan, einem Vorort von Dublin, auf die Polizeiwache gebracht. Dort wurde er wegen eines Verkehrsdelikts angeklagt, er befindet sich aber wieder auf freiem Fuß. Ein Polizei-Sprecher bestätigte den Vorfall, nannte aber weder das genaue Vergehen noch McGregors Namen, er sprach nur von «einem 33-Jährigen».

Fest steht, dass McGregors Bentley Continental GT im Wert von 175.000 Euro von der Polizei vorübergehend beschlagnahmt wurde. Für Verkehrsdelikte drohen ihm in Irland bis zu sechs Monate Gefängnis.

Ärger mit dem Gesetz

Vor zwei Jahren wurde McGregor auf Korsika verhaftet, weil er eine Frau sexuell belästigt haben soll. Acht Monate nach seinem zweitägigen Gefängnisaufenthalt wurden die Vorwürfe fallen gelassen. Im vergangenen Oktober soll der Kampfsportler einen DJ in Italien geschlagen haben. Dazu laufen die Ermittlungen noch.

Im vergangenen Juli erlitt McGregor einen Schienbeinbruch, seither trainiert er für sein Comeback. Seinen ersten Kampf nach der Verletzungspause will McGregor am 2. Juli in Las Vegas bestreiten. Sofern er sich da auf freiem Fuß befindet.