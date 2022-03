Nach Dopingsperre : Contador ist am 6. August zurück

Der Radprofi kommt einen Tag nach Ablauf der Dopingsperre zurück ins Renngeschehen. Obwohl ihm sechs Anfragen anderer Teams vorliegen, will er Saxo-Bank treu bleiben.

Einen Tag nach Ablauf seiner Doping-Sperre will Alberto Contador am 6. August bei der Eneco-Tour in den Niederlanden in den Wettkampf zurückkehren. Zwölf Tage später will der spanische Radprofi bei der Vuelta versuchen, seinen Gesamtsieg von 2008 zu wiederholen. Die Termine bestätigte Contador am Dienstag in einem Radio-Interview in Spanien. Der zweifache Tour-de-France-Sieger war der Einnahme des verbotenen Kälbermastmittels Clenbuterol bei der Tour 2010 überführt und im Februar rückwirkend vom Internationalen Sportgerichtshof CAS gesperrt worden.