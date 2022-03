Radsport : Contador sagt Rio ab und wechselt zu Trek

Fränk Schleck und Laurent Didier bekommen einen hochkarätigen Teamkollegen. Alberto Contador wechselt zu Trek - und muss die Olympischen Spiele absagen.

Unterdessen wird Contador bei den Olympischen Spielen in Rio nicht an der Startlinie stehen. Wie der Madrilene am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, ist die Olympia-Teilnahme «praktisch ausgeschlossen». Er benötige eine mehrwöchige Pause und könnte womöglich erst bei der am 20. August beginnenden Spanien-Rundfahrt wieder starten. «Das ist eine Schande. Ich denke, dass ich auf dem Kurs gute Chancen gehabt hätte», sagte Contador, der bei zwei Stürzen während der Frankreich-Rundfahrt schwere Prellungen sowie zwei heftige Oberschenkelverletzungen und Schürfwunden erlitten hatte.