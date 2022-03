Doping-Vorwurf : Contador-Urteil verzögert sich

Laut spanischen Medienberichten könnte sich das Doping-Verfahren gegen Alberto Contador in Lausanne auf Mitte Juli oder gar September verschieben.

Die Juristen hätten bis Freitag die Akten vorlegen sollen. Die neuen Daten für die Anhörung vor dem CAS werden am kommenden Montag bekannt gegeben. Spekulationen gehen in die Richtung, dass es sogar September werden könnte, bis der Fall Contador behandelt wird. Ob Mitte Juli oder im Herbst - für Contador werden die Türen weit aufgestoßen, dass er an der Tour de France (2. bis 24. Juli) teilnehmen kann.