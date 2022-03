Doping-Vorwürfe : Contadors Trainer ist kein «Drogen-Dealer»

Alberto Contador ist an der Vuelta nicht am Start. Dennoch ist der Name des spanischen Radprofis im Moment in aller Munde.

Alberto Contadors Sprecher Jacinto Vidarte wehrt sich gegen die Vorwürfe von Floyd Landis. (Bild: Keystone/AP)

Pepe Marti, der Coach von Alberto Contador, sei «nichts weiter als ein gefeierter Drogendealer». Diese Aussage stammt von Floyd Landis, dem überführten amerikanischen Dopingsünder. Er machte sie in einem Beitrag der ARD-Sportschau am 14. August. Marti habe ihm 2003, als er für US Postal fuhr, Wachstumhormone, Epo und andere illegale Produkte verkauft, behauptet Landis.

Nun hat das Contador-Lager auf diese Aussage reagiert. «Alles, was Landis über Marti sagt, ist nicht wahr. Das Training von Alberto ist Teamsache und wird von dort geleitet», wird Jacinto Vidarte, der Sprecher des dreifachen Tour-de-France-Siegers, in der «Süddeutschen Zeitung» zitiert. Der spanische Radsporttrainer betreute Contador seit 2003, als er ins Profilager wechselte. Jetzt sei er aber «nicht mehr zuständig».

Contador lässt nächsten Giro sausen

Vor einer Woche hatte der «Pistolero» - wie Contador wegen seiner Jubelpose auch genannt wird – den Startverzicht für den Giro d’Italia 2012 bekannt gegeben. Dieses Jahr gewann er die Italien-Rundfahrt souverän. Nächstes Jahr will sich Contador aber voll und ganz auf die Tour de France und seinen vierten Gesamtsieg konzentrieren. Vor einem Monat kam der Spanier in Frankreich bei seinem Unterfangen Titelverteidigung nicht über den 5. Gesamtrang hinaus.

Vielleicht fährt Contador nächstes Jahr aber gar keine Rennen. Im November muss sich der spanische Radstar wegen dem positiven Clenbuterol-Befund an der letztjährigen «Grande Boucle» vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne verantworten. Ihm droht eine zweijährige Sperre und die Aberkennung des Tour-de-France-Sieges 2010 sowie des Giro-Triumphs 2011.