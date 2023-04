Luxemburg: Lkw-Container legt sich im Kreisverkehr quer

Im Kreisverkehr auf der N32 beim Industriegebiet «Gadderscheier» in Sassenheim ist ein Lastwagen mit Anhänger liegengeblieben: Der Container des Lkw war gekippt. Seit etwa 7 Uhr am Mittwochmorgen behindert das verunglückte Fahrzeug den Berufsverkehr. In dem Bereich staut es sich in beide Richtungen, teilt der Automobilclub ACL mit, auch auf der Autobahn A13 bis zum Tunnel Aessen. Die Polizei bittet demnach, den Bereich großräumig zu umfahren.