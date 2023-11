Craquez pour…

Les smartphones sont désormais au coeur de nos vies modernes, et offrir le dernier modèle à un être cher sera toujours apprécié. Le 22 Septembre dernier, Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d’iPhone 15 . Tant attendu pour ses performances améliorées, la gamme possède une caméra de qualité supérieure pour créer de jolis souvenirs et une meilleure connexion pour le streaming. Avec le Black Friday, profitez d’offres intéressantes pour l’obtenir au meilleur prix.

Écouteurs Sans Fil

Les écouteurs sans fil sont devenus un accessoire incontournable pour tous. Qu’il s’agisse de votre frère sportif, votre conjoint friand de podcasts policiers durant sa journée ou d'un parent amateur de livre audio dans le train, les utilisations sont multiples. Les deux gammes les plus connues sont les Airpods d'Apple dont la technologie Bluetooth 5.0 garantit une connexion stable. Et les Galaxy Buds de Samsung qui offrent une connectivité solide et plus d’autonomie.