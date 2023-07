Festival de la BD: Contern verwandelt sich wieder ins Eldorado für Comic-Fans

In den Straßen von Contern herrscht in Erwartung des an diesem Wochenende stattfindenden Comic-Festivals bereits jetzt reges Treiben. «Wir möchten Familien aus Luxemburg und der Großregion auf dieses Festival aufmerksam machen, denn nicht jeder weiß, dass es so etwas hier überhaupt gibt», erklärt Lydie Alegria, die Sekretärin des Festivals.